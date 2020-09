Ex Juventus, Allegri tentato dalla Roma

TORINO- Secondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa, la panchina di Paulo Fonseca sarebbe tutt’altro che al sicuro. Il tecnico portoghese non convince il neo presidente Friedkin che, per la sua Roma, sogna un profilo di maggior appeal. Ecco quindi farsi forte la candidatura di Massimiliano Allegri, ancora in cerca di una panchina dopo la scadenza del contratto che lo legava alla Juventus. Per il mister livornese sarebbe pronto un ingaggio da 7,5 milioni di euro l’anno.