Champions League, DAZN prepara l’offerta per i diritti 2021-24

TORINO – La Champions League potrebbe presto essere visibile in streaming. Come riportato da Milano Finanza, infatti, la piattaforma DAZN sarebbe pronta a mettere sul piatto un’offerta monstre per acquisire i diritti della massima competizione europea dal 2021 al 2024. La UEFA svelerà il risultato entro due giorni, con Sky Sport che non può puntare all’esclusività della trasmissione della competizione. Ma attenzione perché, proprio in queste ultime ore, in casa bianconera sono arrivate anche altre grandissime novità. Ci siamo, fissato l’incontro decisivo nei prossimi giorni per chiudere: firma in arrivo! >>>VAI ALLA NOTIZIA