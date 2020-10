Boninsegna: “Con questa difesa l’Inter non andrà molto lontano. A Conte serve un regista…”

TORINO – Roberto Boninsegna ha parlato ai microfoni di Radio Rai 2 circa il campionato dell’Inter di Conte: “Io sono interista dalla nascita e Conte mi fa arrabiare perché sta comprando troppi giocatori, è andato in confusione secondo me. In difesa non abbiamo i sostituti giusti per Godin, tanto è vero che prendiamo troppi gol. Con una difesa così non credo che si vada molto lontano. Kolarov nel ruolo di centrale non è capace. In qualunque campionato del mondo se non hai la difesa forte non vinci niente”.