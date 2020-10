Barcellona, al via la riduzione degli stipendi

TORINO “Questa mattina è stato formalmente allestito il tavolo dei negoziati per l’avvio della procedura per la modifica collettiva sostanziale delle condizioni di lavoro e del fascicolo di regolamento del lavoro temporaneo, composto da rappresentanti della direzione e rappresentanti dei lavoratori dell’FC Barcelona.

In questa sessione costitutiva del tavolo, la rappresentanza del management ha dettagliato la situazione economico-finanziaria del Club , nonché l’impatto derivato dalla crisi del Covid-19. L’impatto della pandemia in questo anno è molto più forte rispetto al precedente, in cui l’incidenza è stata limitata all’ultimo trimestre, da aprile a giugno. La stagione in corso sarà interessata nella sua interezza, quindi l’impatto negativo si moltiplicherà in modo esponenziale. Il Club prevede un calo delle entrate di oltre il 30% e, di conseguenza, è obbligato a trovare soluzioni immediate che aiutino a ridurre il capitolo sulle spese”.