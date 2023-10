Zuniga: “Sono stato vicinissimo a Juventus e Barcellona ma poi…”

Juan Zuniga, ex calciatore ricordato per gli anni al Napoli, ha rivelato di essere stato molto vicino al passaggio alla Juve e al Barcellona

Juan Camillo Zuniga, ex calciatore, tra le altre, del Napoli, ha rilasciato un intervista al quotidiano spagnolo As. Il colombiano avrebbe rivelato di essere stato a un passo sia dalla Juventus che dal Barcellona. Con il club bianconero sarebbe stato addirittura firmato un pre-contratto proprio nel periodo della sua attività in terra partenopea. Lo stesso club azzurro avrebbe però cambiato idea sulla sua cessione. Ecco le sue parole: