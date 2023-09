Zuliani attacca Lotito: “Sta cambiando il mondo. E su ADL…”

In un video pubblicato sul suo canale Youtube, Claudio Zuliani ha detto la sua sugli ultimi fatti che coinvolgono la Juventus. Ecco le sue parole: "A proposito di calcio del popolo, oggi ha parlato Lotito , che non è il presidente del popolo, ma è il presidente che tramite il popolo si prende i poteri della Lega Calcio. L'unico al mondo che è riuscito a comprare una squadra di calcio e avere 25 anni di rate, lo spalmadebiti. Poi a riottenere un secondo spalmadebiti per lui e per le altre squadre in difficoltà nell'anno in cui la Juventus invece ha pagato per questioni di bilancio . Perché l'inchiesta delle plusvalenze è sul bilancio, mentre gli altri si sono fatti lo spalmadebiti".

Infine: "Ricordo anche le parole di De Laurentis in tempi non sospetti quando disse che in qualche modo dovevano riuscire a ribaltare questa egemonia, questo potere juventino. Allora ecco che improvvisamente, dopo aver fatto a Torino le inchieste sugli ultras, poi quella Last banner, sono arrivati a mettere i bilanci sul tavolo, salvo poi dire che i conti erano regolari, poi sono arrivati alle plusvalenze non normate che così fan tutti, ma dove la Juve avrebbe un sistema messo in piedi per taroccare gli stessi bilanci. Ed ecco che sono arrivati al loro scopo, di farla fuori l'anno scorso e di metterla in difficoltà per quest'anno. Perché poi guardate che alla fine torniamo sempre lì, cioè, la Juventus ha pagato per quella roba lì, per plusvalenze, non per altre cose. I punti tolti alla Juve dalla giustizia sportiva sono per plusvalenze sistematiche, che si possono fare. Eppure tu, cara Juventus, hai pagato, e sei stata anche zitta, e lo hai pure accettato".