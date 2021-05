Zoff: “Buffon non è stato un disturbo. Campionato senza Juve perde valore”

Le parole dell'ex portiere campione del Mondo

redazionejuvenews

Ieri, Gianluigi Buffon ha annunciato il suo addio alla Juventus, con cui sta per affrontare l'ultimo finale di stagione. Il portierone bianconero non ha ancora sciolto tutti i dubbi sul suo futuro: ancora da chiarire se appenderà i guantoni al chiodo, o se deciderà di affrontare una nuova sfida con un'altra maglia. Della questione Buffon, e non solo, ha parlato un personaggio che di stare tra i pali tenderebbe a saperne qualcosa. Queste le dichiarazioni di Dino Zoff ai microfoni di Radio 24: "Buffon? Lo dirà lui se ha chiuso la carriera o se ha ancora voglia di andare avanti con un'altra squadra. Non mi è piaciuta l'espressione 'tolgo il disturbo', sembra presupporre qualcosa di poco chiaro. Ma non mi sembra sia una scelta di parole appropriata, non credo lui sia stato un disturbo".

Sulla stagione della Juventus: "Questa Juve non è che non fa paura a nessuno. Ci si aspetta che faccia paura a tutti, ma magari non fa paura a molti. Dopo nove anni è normale che le difficoltà aumentino. Se i bianconeri finissero in Champions sarebbe stagione positiva, non è positivo essere usciti così presto contro il Porto".

Su Cristiano Ronaldo: "È un di più che se rimane avrà tutte le opportunità di far quello che ha sempre fatto. Non credo la Juve sia molto da rifondare, gli acquisti son stati fatti, forse ci vuole ancora qualche cambio generazionale. Poi si ricomincia con o senza CR7, se ci sarà, sarà meglio".

Sulle sanzioni alla Juve: "Magari ci sarà una reprimenda, ma se si perdono certe squadre, certo non ci sarà la Superlega. Senza la Juve perderebbe comunque valore il campionato, non credo si arriverà a tanto".

Su Donnarumma: "Fossi in lui non mi preoccuperei affatto. A 22 anni, con tutta la carriera davanti, non mi creerei nessun problema, starei tranquillo senza queste battaglie portate avanti dai procuratori, che mi sembrano quasi un fuori luogo". Attenzione però perché in queste ultimissime ore sono arrivate alcune pesanti novità in casa bianconera, terremoto in vista: "Ecco cosa può succedere senza Champions" <<<