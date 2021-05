Buffon su Instagram: “Ogni inizio ha anche una fine. Ho dato tutto, ho ricevuto di più”

Il portiere saluta con un post

"Quest'anno si concluderà in maniera definitiva la mia esperienza alla Juventus. O smetto di giocare o se trovo una situazione che mi dà stimoli per una esperienza diversa la prendo in considerazione. Alla Juve ho dato e ricevuto tutto, siamo arrivati alla fine di un ciclo e quindi è giusto che io tolga il disturbo" - Oggi, con queste parole, Gianluigi Buffon ha reso nota la sua decisione di abbandonare la Juventus alla fine della stagione. Ancora da decifrare il futuro di Gigi, che potrebbe continuare la sua infinita carriera accettando un nuova sfida, oppure decidere di appendere i guantoni al chiodo. C'è meno commozione e decisamente meno da festeggiare rispetto al primo addio con destinazione PSG, ma stavolta Buffon con un altro numero. Si conclude definitivamente un matrimonio lunghissimo, un sodalizio incredibile tra una regina del calcio mondiale e uno dei portieri più forti della storia. Dopo l'intervista a beIN Sports, Gigi ha voluto parlare del suo addio anche al suo pubblico sui social.

"Ogni inizio ha anche una fine. E questa è la fine del mio secondo tempo alla Juve. Una decisione presa, maturata e comunicata già da mesi. Ma non una decisione facile. Perché non è facile tagliare questo cordone, qua dove c'è la mia storia, la mia gioia, le mie lacrime, la mia casa. Ma so che quel momento è arrivato. Non esiste un grazie grande abbastanza. Ho dato tutto. Ho ricevuto di più. Il tempo che verrà è tutto da scrivere. E da vivere. Sempre, fino alla fine." - ha scritto il portierone su Instagram, salutando in maniera commovente i tifosi bianconeri, rivelando anche che la decisione era già stata presa da mesi. È molto probabile, a questo punto, che l'ultimo ballo con la Signora arriverà il 19 maggio in occasione della finale di Coppa Italia contro l'Atalanta, con la speranza di poter alzare un ultimo trofeo.