Calciomercato Juve | In diretta tv: “Giuntoli ha un sogno! Vuole prendere…”

Il dirigente bianconero avrebbe un grosso sogno di mercato in vista della prossima sessione di calciomercato della Juventus

La Juventus ha bisogno di pianifica - al meglio - la propria sessione di calciomercato in vista di gennaio. Inutile negarlo: la prima cosa da fare, è pensare a chi andare a prendere per riuscire a sostituire degnamente Pogba. E dunque, per dare una sterzata alla stagione bianconera non solo per il presente ma anche per il futuro.

Alla ricerca del sostituto di Pogba — A fare il punto della situazione ci ha pensato in questo senso Paolo Paganini, che in diretta su RaiSport ha spiegato quella che è la visione dei bianconeri: "Rispetto al sostituto di Pogba ci sono delle cose da dire. La situazione è sicuramente molto calda anche perché il club ha recentemente ricapitalizzato per 200 milioni di euro. Una somma molto importante e di sicuro non una cosa leggera. Anzi. Rispetto al discorso Pogba, posso dirvi che Giuntoli ha mandato tanti osservatori in giro. In Francia, ad esempio. Infatti si parla molto di Diarra così come di Fofana. Ma il vero pallino dei bianconeri e di Giuntoli è un altro nome".

La Juve ha già scelto il sostituto di Pogba — "Il riferimento va a Koopmeiners dell'Atalanta. Giuntoli lo aveva già in pugno quando era a Napoli e non lo ha mai tolto dalla lista dei suoi preferiti. E' evidente che l'Atalanta potrebbe permettersi di non cederlo ma di fronte a certe cifre, tutto cambierebbe. Costa tanto. Ma è lui il primo obiettivo della Juventus. Poi, al secondo posto, c'è probabilmente Samardzic dell'udinese. Ma Koopmainers piace molto di più". E sempre parlando di Juventus e di calciomercato, occhi bene aperti: ecco la formazione da urlo che Giuntoli vorrebbe costruire in vista dell'anno prossimo <<<

