Zhegrova, tra Juventus e Kosovo non si sblocca

Arrivato a Torino dal Lille per circa 14 milioni di euro dopo un periodo non semplice dal punto di vista atletico, Zhegrova era stato presentato come un innesto capace di dare fantasia, imprevedibilità e qualità nell’uno contro uno. Numeri e minutaggio, però, raccontano una storia diversa: 447 minuti complessivi distribuiti in 21 presenze stagionali, senza reti né assist. Dati che pesano soprattutto per un giocatore con caratteristiche offensive così marcate e che, in teoria, dovrebbe incidere negli ultimi trenta metri.

Nonostante le prestazioni non sufficienti, il suo futuro è incerto: c’è chi vorrebbe dargli fiducia anche per la prossima stagione, e chi pensa che le sue chance in bianconero le abbia avute.

Il rapporto con Spalletti

Il problema non è soltanto statistico, ma anche legato alla continuità. Zhegrova non è mai riuscito a infilarsi stabilmente nelle rotazioni di Luciano Spalletti, finendo spesso per essere utilizzato a gara in corso o in situazioni di emergenza. L’unico vero lampo della sua stagione resta l’ingresso vivace nella trasferta di Pisa, quando aveva dato la sensazione di poter cambiare ritmo alla manovra. Troppo poco, però, per lasciare un segno duraturo nelle valutazioni tecniche e nella memoria dei tifosi. Il suo rendimento non è una novità in questa stagione per la Juventus: tutti gli acquisti offensivi effettuati in estate non hanno rispettato le aspettative.

Il lungo periodo negativo

Con il Kosovo, Edon Zhegrova non sta riuscendo a invertire il momento negativo vissuto anche alla Juventus. Nelle ultime convocazioni ha trovato poco spazio e, nella vittoria contro la Slovacchia, è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti. Prestazioni sporadiche, nessun gol recente e un ruolo sempre più marginale nelle scelte del ct.

Inoltre, resta ancora vivido il ricordo nelle menti dei tifosi juventini dell’occasione fallita contro il Galatasaray, episodio che avrebbe potuto modificare il destino europeo della Juventus. Un errore pesante, che si è sommato a un digiuno realizzativo che dura addirittura da novembre 2024, quando vestiva ancora la maglia del Lille. Da allora, nessun gol tra club e nazionale: un’astinenza lunga che alimenta dubbi, pressioni e interrogativi sul suo reale impatto nel progetto bianconero e sulla possibilità di un rilancio nel finale di stagione.