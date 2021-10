Qui Zenit, alla scoperta di San Pietroburgo

Alla scoperta della città russa

Il sito web ufficiale della Juventusha dedicato un approfondimento alla città che ospiterà la squadra bianconera mercoledì sera in occasione del match di Champions League con lo Zenitin Russia: "Una città affascinante, destinazione turistica di moltissime persone ogni anno, seconda solamente a Mosca come numero di abitanti (oltre 5 milioni) e dimensioni di tutta la Russia. É comunemente riconosciuta come capitale culturale del paese. San Pietroburgo sorge sulla foce del fiume Neva, sul Mar Baltico, e nella sua area urbana include anche alcune isole: è posizionata non lontana dal confine con Estonia e Finlandia.