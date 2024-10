Zazzaroni: "Motta? Ad oggi non vedo grandi cambiamenti..."

Ivan Zazzaroni, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche di Thiago Motta e del calciomercato.

Ivan Zazzaroni, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a RBN: “E’ un ragazzo molto intelligente, lo conosco dai tempi del Bologna. Mi è piaciuto ciò che ha detto su Allegri, gli vuole bene. Poi ha parlato di mottatte che sorprendono anche i giocatori. Andrea è la sorpresa maggiore di questa nuova Juve. Lui non utilizza i videogiochi. E’ concentrato sul calcio e per questo lo ammiro. Motta? Per adesso non vedo nemmeno un briciolo di cambiamento, forse qualche sorrisino in più. Lo gratifica essere arrivato in bianconero, un top club e per questo è carico. Nessuno sa cosa scriva sul suo quadernino. Lui guardava molto le gare del City e del Liverpool. Un giorno Fenucci, ad del Bologna, sembrava quasi timoroso rispetto alla sua riservatezza. Grande professionista e diffidente”.

Sul calciomercato

“Non so se volesse tutti i giocatori arrivati. Per esempio Douglas Luiz, non lo vedo impiegato. Vedo l’utilizzo di tanti giovani, forse vuole farli crescere anche non essendoci la necessità. Se scegli Savona invece di Danilo, questa è una cosa molto mottiana. Non so se paghi alla lunga. Nel suo lavoro non entro. Nessuno vede il lavoro quotidiano di Motta, possiamo solo giudicare le partite. Lui non comunica , non lo ha fatto nemmeno con i dirigenti a Bologna”.