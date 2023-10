Zazzaroni: “Milan-Juve non da Scudetto. Bianconeri non come le altre”

Per Zazzaroni la sfida tra Milan e Juve non dovrebbe essere considerato un match scudetto: i bianconeri non sarebbero da vittoria del titolo

Intervistato da Milannews.it, Ivan Zazzaroni ha parlato della sfida incombente tra Milan e Juventus. Per il giornalista sarebbe erroneo parlare di match Scudetto: “Senza porsi troppe domande, per il fatto che la Juventus non lotta per lo Scudetto. Dovrebbe “crollare” almeno una tra tre squadre. Napoli, Milan e Inter dispongono di organici più competitivi della Juventus e possono lottare per lo scudetto. I bianconeri no”.