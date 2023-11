Zazzaroni: “Migliori in campo di Juventus-Inter? Allegri e Inzaghi”

Nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha disaminato il match tra Juventus e Inter di Serie A. Ecco cosa ha scritto: "I migliori in campo non erano in campo, all’Allianz, bensì in panchina. Allegri e Inzaghi – pur augurandosi di riuscire in qualche modo a vincerla – hanno fatto il possibile per evitare di perdere una partita che di solito produce pesanti scorie, soprattutto a fine novembre. E quando i più bravi risultano essere gli allenatori è assai improbabile che si possa parlare di uno spetta- colo emozionante o soltanto piacevole".