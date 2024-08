Zazzaroni: “L’obiettivo della Juve dev’essere il 2° posto”

Ivan Zazzaroni ha parlato delle prospettive della Juventus per la prossima stagione: i bianconeri non sarebbero obbligato allo scudetto

Dagli studi di Pressing, Ivan Zazzaroni si è espresso sugli obiettivi stagionali della Juventus. Per il giornalista, i bianconeri apparirebbero migliorati rispetto alla stagione antecedente. Questo però potrebbe non bastare a conquistare lo Scudetto, meta neppure obbligatoria per questa annata.

Le parole di Zazzaroni

Ecco cosa ha detto: “La Juventus ha cambiato tanto e nessuno le può chiedere di vincere lo scudetto ma deve vincere nel giro di pochi anni. Deve arrivare seconda e vincere la coppa Italia, se ci riesce ha fatto meglio di Allegri. Thiago Motta non è ancora un grande allenatore ma lo può diventare. Allegri mise 20 giocatori della Next Gen, quindi calma”.