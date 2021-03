Zazzaroni: “Lo scudetto l’Inter può solo perderlo. Distanze tecniche con le inseguitrici”

Il giornalista ha parlato

TORINO - Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha parlato attraverso un editoriale pubblicato sul quotidiano circa la lotta e la corsa allo scudetto in Serie A. Queste le sue parole: "Dalla ventiquattresima esco con una convinzione: lo Scudetto l'Inter può solo perderlo. Quella vista ieri ce l'ha in pugno, perché va oltre i punti che la separano dal Milan, dalla Juve e dall'Atalanta, e oltre le distanze tecniche e gli ostacoli moltiplicati esponenzialmente dalla pandemia. Con il Genoa ho riconosciuto la sua espressione migliore: una squadra capace di interpretare più partite in una... Due "meneur" con i piedi dolci, poi, offrono a Handanovic e ai centrali molte soluzioni di uscita, Lukaku fa da riferimento ideale per il lancio lungo, Darmian o Hakimi e Perisic allargano splendidamente il campo e Barella porta il pressing come nessuno".