Tacchinardi: “Juve involuta, è difficile capire cosa Pirlo vuole dalla squadra”

L'ex calciatore della Juventus ha parlato del momento dei bianconeri

Dopo la vittoria ottenuta contro il Crotone, che sembrava aver rimesso la Juventus in carreggiata dopo le sconfitte contro Napoli e Porto, per i bianconeri è arrivata un'altra battuta d'arresto. La squadra di Andrea Pirlo ha infatti impattato al Bentegodi contro il Verona di Juric per 1-1, con l'Inter prima in classifica che si è portata a più 10 dai bianconeri. Nonostante la partita in meno, quella contro il Napoli che verrà recuperata il 17 marzo, per gli uomini di Andrea Pirlo è ira complicatissimo rimontare i nerazzurri, che oltre al campionato non hanno nessuna altra competizione da disputare.

Un altro risultato negativo per Madama, dovuto anche ai tanti infortuni e alla conseguente stanchezza dei giocatori in rosa, che stanno tirando avanti la carretta in queste partite senza mai riposare. La speranza del tecnico è di ritrovare qualcuno per le prossime partite, ma anche domani contro lo Spezia, al netto del rientro di Danilo dalla squalifica, la squadra sarà ancorai un emergenza visti i tanti indisponibili.

L'ex giocatore e centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi, ha parlato intervistato dai microfoni di TMW del momento della squadra di Torino, e dell'evoluzione della squadra allenata da Andrea Pirlo: “20 giorni fa avrei detto che era una stupidaggine il quarto posto. Per me era una Juve forte, che aveva avuto un momento di difficoltà iniziale ma che si era ripresa. Mi ero illuso di aver rivisto lo spirito che ha sempre contraddistinto la Juve. Nell’ultimo periodo ha avuto un’involuzione nel gioco e credo che il titolo ormai sia difficile viste le distanze. Credo però che possa stare nei primi 4 posti. Non posso immaginarla fuori. Indipendentemente dal quarto posto però preoccupa l’involuzione tecnica, è chiaro che la squadra non sta girando. Anche per come si muovono i giocatori, vedo tante difficoltà. È difficile capire oggi cosa vuole Pirlo dalla sua squadra."