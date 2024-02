Zazzaroni: “Credo che alla Juventus c’è chi voglia togliere gli agnelliani”

Zazzaroni ha proseguito: "C'è Scanavino che stima Allegri, Giuntoli lo dice sia privatamente che pubblicamente, ma non esistono solo loro e c'è chi spinge per fare una pulizia e cambiare per ripartire in maniera diversa quindi questa tendenza potrebbe portare ad un mancato rinnovo e il mancato rinnovo significherebbe che a giugno Allegri saluti la compagnia. Scelta più di politica interna che tecnica? Secondo me sì".