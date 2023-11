Zazzaroni: “Allegri è intenzionato a non chiedere rinforzi a gennaio”

Ivan Zazzaroni, giornalista, ha detto la sua sui bianconeri, parlandone su Il Corriere dello Sport. Ecco le sue parole: "Allegri è intenzionato a non chiedere interventi in corsa alla proprietà nonostante nei primi tre mesi abbia perso Pogba e Fagioli, pezzi pregiati della mediana. Giuntoli e Manna continuano ugualmente a sondare il mercato, a Londra hanno incontrato tanto il Tottenham per Hojbjerg quanto l’agente di Kalvin Phillips del City, ma non sembrano troppo convinti di sviluppare seriamente dei discorsi: l’operazione Hojbjerg prevede tempi rapidi e costi elevati, assai più semplice arrivare a Phillips.