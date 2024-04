Zazzaroni: “Allegri e Bremer potrebbero lasciare la Juventus”

Dagli studi di Mediaset, Ivan Zazzaroni ha parlato delle prospettive della Juventus nella prossima stagione. Ecco le parole del giornalista: "La Juve il prossimo anno deve spendere dei soldi e non li ha. Venti milioni da spendere tra aumento di capitale più quello che arriva dalla Champions. Bremer? Penso che parta per quelle cifre. Allegri? Da qualche settimana ho maturato l'idea che debba andarsene con grande dignità, portando la Juventus per la terza volta in Champions. Contro la Fiorentina ha fatto un buon primo tempo, tre gol annullati. Poi ha pagato anche il momento e ha sofferto nella seconda parte."