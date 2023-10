Zauli, l’ex Juve esonerato dal Crotone: il comunicato

L'ex allenatore della Juve Next Gen Lamberto Zauli è stato esonerato dal Crotone, decisiva la sconfitta contro il Taranto. il comunicato

L' ex allenatore della Juve Next Gen Lamberto Zauli ha terminato la sua esperienza al Crotone . Il club ha infatti annunciato il suo esonero con il seguente comunicato:

La Società ringrazia mister Zauli per l’impegno profuso e intende augurargli le migliori fortune per il prosieguo della carriera".

Decisiva la sconfitta per 2-1 contro il Taranto di ieri, che ha lasciato il Crotone fermo a 10 punti dopo le prime 8 partite giocate, al momento 12esimo in classifica con appena 11 gol fatti e ben 13 subiti. Il nome del suo sostituto non è ancora stato annunciato.