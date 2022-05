Del Piero si complimenta con Zaniolo, lui risponde: “Idolo”

Scambio di complimenti tra il giocatore della Roma, che ieri sera ha consegnato la Conference League alla sua squadra, e l'ex numero 10 della Juventus

La Juventusha concluso la stagione senza vincere trofei per la prima volta dopo 10 anni: dopo 9 scudetti e la Coppa Italia, insieme alla Supercoppa Italiana dello scorso anno, i bianconeri sono rimasti a bocca asciutta in questa stagione: le finali di Coppa Italia e Supercoppa Italiana sono state perse tutte e due contro l'Inter, anche se macchiate da discutibili decisioni arbitrali, e in campionato la squadra bianconera non è mai stata veramente in lotta per la vittoria dello Scudetto. Con una rimonta iniziata dopo la partenza a rilento delle prime giornate, la Juventus si è giocata le sue possibilità di lottare per il titolo nella partita contro l'Inter, persa in campionato, e che ha chiamato fuori dalla lotta la squadra.

Un'annata sottotono rispetto alle precedenti, la quale la formazione di Allegri vuole mettersi alle spalle già a partire dal prossimo anno. Per questo la dirigenza sta lavorando per migliore la squadra a disposizione del tecnico toscano, cercando innesti funzionali al suo progetto. Se gli affari con Paul Pogba e Angel DiMaria sembrano in dirittura d'arrivo, la Juventus non ha spento i fari sul giocatore della Roma Nicolò Zaniolo, ieri sera protagonista della vittoria di Conference League della Roma.

Il giocatore non ha mai nascosto il suo tifo per la squadra di Torino, come si può anche vedere dai vecchi post sui suoi profili social. Il feeling tra le parti c'è, cosa manca è convincere la Roma a cedere il giocatore. La dirigenza bianconera sta quindi lavorando per questo, e intanto il giocatore ha incassato i complimenti dal bianconero più bianconero degli ultimi tempi. Il gol segnato ieri sera in finale da Zaniolo ha consegnato la Conference League alla Roma, e dopo il fischio finale sono piovuti complimenti per il numero 22, tra cui quelli di Alessandro Del Piero, ripostati da Zaniolo e commentati con un laconico "Idolo".