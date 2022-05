Juve, non solo acquisti: sei giocatori verso l’addio. Occhio a Rabiot

Da Ramsey fino alla complessa situazione di Morata: la Juve si prepara alla rivoluzione, più di sei giocatori a rischio addio

redazionejuvenews

Pogba, Di Maria, Jorginho, Koulibaly, sono tanti i nomi accostati alla Juventus nelle ultime settimane. I bianconeri dopo una stagione particolarmente deludente si preparano a rinforzare la rosa in tutti i reparti. Ma come può un club che ha da poco speso 70 milioni di euro permettersi acquisti così costosi? Per poter acquistare sarà prima necessario vendere. Sfoltire la rosa è uno degli obiettivi principali della prossima estate bianconera. Tralasciando Dybala, Bernardeschi e Chiellini, molti altri giocatori potrebbero partire, per la precisione sei.

Partiamo dalla più grande certezza: Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese è ormai fuori dal progetto Juve e i bianconeri faranno di tutto per trovargli una nuova sistemazione. Se fosse impossibile, la Vecchia Signora procederebbe ad una rescissione consensuale del contratto che permetterebbe un risparmio notevole sul fronte stipendio. Altri due giocatori in bilico sono Luca Pellegrini, che non ha convinto, e Alex Sandro. La Juve è alla ricerca di nuovi terzini sinistri e di conseguenza entrambi potrebbero partire. In mediana rischiano poi il posto Arthur e Rabiot. Il brasiliano ha trovato pochissimo spazio e ha il gradimento di diverse squadre in Premier League. Il francese, invece, è stato uno dei più utilizzati da Allegri nel corso della stagione ma di fronte alla giusta offerta (20 milioni) potrebbe fare le valigie. Sulle sue tracce Chelsea e Tottenham.

Capitolo attaccanti. Kean dovrà essere riscattato dall'Everton, ma non è detto rimanga a Torino. L'attaccante italiano non ha convinto e il suo agente ha fatto capire che non farà un stagione in panchina. La Juve proverà a venderlo o a mandarlo in prestito. Morata, invece. è alle prese con un riscatto particolarmente complesso. L'Atletico Madrid chiede 35 milioni ma a queste cifre lo spagnolo non rimarrà alla Juve. Chiosa finale su McKennie. L'americano piace ad Allegri ma in questa Juve nessuno è incedibile... Chissà.