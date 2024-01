Zambrotta: “5 giocatori della Juve sarebbero titolari nell’Inter”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l'ex Juve Zambrotta ha detto: " Il duello scudetto con l'Inter non si risolverà a maggio . Laurearsi campione d’inverno è positivo, ma i giochi si decidono in primavera. I due punti in più della squadra di Inzaghi su quella di Allegri sono un vantaggio minimo".

Sui bianconeri: "La Juve non muore mai. E te ne accorgi quando giochi lì: percepisci immediatamente la mentalità vincente, fa parte del dna del club. L’anno scorso i problemi sono stati fuori, ma in campo hanno fatto discretamente bene. E in questa stagione, senza Europa, sono in corsa per la doppietta Scudetto-Coppa Italia. La cosa che mi sorprende di più è il coraggio che stanno dimostrando nel lancio dei giovani. Allegri con l’arrivo di Giuntoli e Manna, che ho apprezzato quando abbiamo lavorato insieme nel Chiasso, sta puntando ancora di più sui talenti della seconda squadra. Penso a Miretti, Iling, Yildiz". Sul turco ha aggiunto: "Sul fatto che sia un bel talento, non ci sono dubbi. Ma andiamoci piano con i paragoni… Io ho giocato con Del Piero: era un’altra cosa e in Serie A c’era una qualità generale più alta. E al Barcellona ho incrociato il Messi 20enne, già a quel tempo di un altro pianeta".