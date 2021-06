Zambrotta: “Europeo speciale. Grande entusiasmo introno agli azzurri”

L'ex calciatore ha parlato

L'ex calciatore della Juventus e della Nazionale Italiana Campione del Mondo nel 2006, Gianluca Zambrotta, ha parlato intervistato dai microfoni di Fanpage.it, ai quali ha parlato dell'Europeo al via questa sera: "Torneo speciale? Sì, dopo la mancata qualificazione ai Mondiali nel 2018 non ricordavamo più il sapore di un torneo come protagonisti. Poi c’è la parte legata alla pandemia, che vede le persone vogliose di riprendersi quello che non hanno fatto in tutti questi mesi, quindi c’è voglia di uscire e svagarsi. Gli Europei e il calcio possono essere un ottimo momento per guardare avanti".