Juve: pronto il rinnovo di Cuadrado

Mancano solo i dettagli per il prolungamento del contratto del colombiano

Il terzino della Colombia , protagonista assoluto della stagione appena conclusa, prolungherà il suo contratto in scadenza nel 2022 fino al 2023. L'annata del giocatore è stata straordinaria, segnata da 19 assist e 2 gol. Numeri importanti, per un giocatore che ha sempre aiutato i bianconeri ad uscire dai momenti di difficoltà incontrati durante la stagione, grazie anche al suo ruolo di senatore all'interno dello spogliatoio. Proprio per questo Massimiliano Allegri vuole fare affidamento su di lui per la prossima stagione, anche e soprattutto per il peso all'interno del gruppo.

Degli ultimi anni in bianconero ha parlato anche Aaron Ramsey: "La Juve? Le ultime due stagioni sono state complicate per me. Ci sono stanti diversi fattori e cambiamenti a cui non ero abituato. Ma alla fine ora ho la mia squadra, costruita intorno a me, che si concentra sulla mia forma fisica per farmi essere al meglio. Ho preso i problemi in mano e attorno a me ho le persone giuste per cercare di creare una situazione in cui io possa tornare a sentirmi bene e ad avere di nuovo fiducia in me stesso. Lo staff atletico e medico mi conosce da tanto tempo, da quando ero all’Arsenal. Mi capiscono, conoscono il mio corpo e sanno quello di cui ho bisogno. Speriamo di poter tutti dare una mano affinché io sia nella forma migliore"