Zakaria si prende la Juve

Denis Zakaria elogiato da Allegri

redazionejuvenews

Denis Zakaria, neo centrocampista della Juve, ha convinto molto la dirigenza e anche il tecnico Massimiliano Allegri nelle ultime uscite in campionato contro l'Hellas Verona (dove è andato in gol) e contro il Sassuolo in Coppa Italia. Lo svizzero ha dato una boccata d'ossigeno al centrocampo della Juventus mettendo i giocatori bianconeri in ruoli più precisi rispetto a come venivano schierati ed adattati prima del suo acquisto.

Come detto, il centrocampista ha colpito molto il tecnico Allegri che ha speso parole al miele su di lui in conferenza stampa: "Per noi domani sera partita molto importante. Abbiamo una partita ogni tre giorni, ho detto ai ragazzi che più andiamo avanti più possibilità di giocare ci sono. In questo momento a parte Chiellini e Federico che sta facendo riabilitazione e l’ho visto più sereno, ci sono tutti. Si alza il livello degli allenamenti e quindi si dovrebbe anche alzare il livello delle prestazioni della domenica. Zakaria è bravo a giocare a calcio, è un giocatore pulito oltre che intelligente. Ha trovato anche una squadra pronta, lui è stato bravo a inserirsi.

Stiamo bene fisicamente quindi direi che ci sono tutte le possibilità per poter far bene. Sono contento ma questo non deve esaltare nessuno, deve essere solo la normalità che c’è alla Juventus. Zakaria è bravo a giocare a calcio, anche l'altra sera mi è piaciuto, è un giocatore pulito con un bel passaggio. Ha trovato una squadra pronta, che veniva da buoni risultati ed era in crescita. Stiamo bene fisicamente, abbiamo potuto lavorare, ci sono tutte le possibilità per far bene. Questo non deve però esaltare nessuno, ma deve essere la normalità che deve esserci alla Juventus, quella di vincere e mettere la partita da parte, perché se vinci e quella dopo perdi o pareggi non va bene".