Calciomercato Juventus / Siluro improvviso: “Ecco chi può arrivare!”

Calciomercato chiuso solo in teoria per la Juventus, che in realtà sta già programmando le sue prossime mosse in vista dell'estate. Questo è infatti il momento perfetto per muoversi con calma e con largo anticipo. Anche perché tra rinnovi, mercato in uscita e nuovi possibili colpi, in casa Juve c'è ancora tanta carne sul fuoco.