Zakaria è un nuovo giocatore della Juventus: è ufficiale

Zakaria è della Juventus

"C'è stato molto lavoro in questo trasferimento nelle ultime settimane e Denis ha avuto un ruolo importante nel portare avanti il ​​trasferimento", ha affermato il vicepresidente del Borussia, Rainer Bonhof . Ci ha chiarito che voleva cambiare club e ci ha anche fatto sapere che voleva dare al Borussia una quota di trasferimento per il trasferimento. Questo aveva senso dal nostro punto di vista in termini di implicazioni finanziarie dell'accordo, quindi abbiamo accettato l'accordo. Vorremmo ringraziare Denis per la sua onestà e apertura, così come per le sue prestazioni al Borussia negli ultimi quattro anni e mezzo. Gli auguriamo tutto il meglio e buona fortuna per il suo nuovo viaggio”.

Denis Zakaria si è trasferito al Mönchengladbach nel 2017 dal BSC Young Boys e ha collezionato 30 presenze in Bundesliga (2 gol) e tre nella DFB-Pokal con il club nella sua stagione d'esordio. La stagione successiva, è apparso in 31 partite di Bundesliga (4 gol) e una partita di DFB-Pokal. Nel 2019/20, la nazionale svizzera ha giocato 23 partite di campionato (2 gol), oltre a sei partite di Europa League e due in DFB-Pokal. Zakaria ha saltato la fine della stagione per un infortunio al ginocchio, che gli ha fatto saltare anche l'inizio della stagione 2020/21. Ha fatto il suo ritorno nel novembre 2020, apparendo in 25 partite di Bundesliga (1 gol), cinque partite di Champions League e due partite di DFB-Pokal per i Foals. In questa stagione, il 24enne ha giocato 16 partite di Bundesliga (2 gol), oltre a due partite di DFB-Pokal. Complessivamente, Zakaria ha collezionato 142 presenze competitive con il club in Bundesliga, DFB-Pokal, Champions League ed Europa League".