Zaccheroni: “Le favorite sono quelle che oggi occupano le prime 4 posizioni”

L'ex allenatore parla della corsa in Champions League

redazionejuvenews

Mentre il Campionato di Seria A 2020/21, segnato dal covid-19, cammina verso la conclusione, con l'Inter di Conte che ormai è lanciata verso il titolo di Campione d'Italia, è la corsa verso la qualificazione in Champions League che sta destando spettacolo. Infatti sono sei le squadre che sono distanziate di 9 punti, una classifica molto corta che potrebbe essere ribaltata in qualsiasi momento, basta solo un passo falso che le cose cambiano. A parlare della qualificazione per la massima competizione europea è Alberto Zaccheroni, intervistato da "Calciotoday.it" e ha detto la sua sulle squadre che stanno lottando per accaparrarsi uno dei quattro posti della classifica.

L'ex tecnico, tra la altre, di Udinese, Milan e Juventus ha rivelato: "Corsa Champions? Penso che le squadre favorite siano quelle che ad oggi occupano i posti Champions. Il Milan gioca bene e la Juventus è in crescita. Con loro probabilmente andrà anche l’Atalanta. La vedo difficile invece per la Roma", ha detto Zaccheroni. Infatti la società giallorossa, nonostante una bella figura che sta facendo in Europa League, essendo l'unica italiana ad essere ai quarti di finale in una competizione europea, è troppo distante dal quarto posto ad oggi occupato dall'Atalanta di Gian Piero Gasperini, che non ha intenzione di mollare la presa.

Data questa situazione, gli scontri diretti tra le squadre che pretendono un posto in Champions League sono fondamentali. Domenica 18 aprile ci sarà la prima sfida tra queste, infatti proprio la formazione di Andrea Pirlo dovrà scontrarsi con l'Atalanta. La Dea segue a solo un punto di distanza dai bianconeri, che sono anche loro a -1 dal Milan che ha le prossime due gare in casa con Genoa e Sassuolo. In caso di sconfitta, la Juventus scivolerebbe al quarto posto, mentre se il Napoli (a meno due dalla Juventus) dovesse vincere, si porterebbe sopra i bianconeri che andrebbero fuori dalla zona Champions. Dunque, una classifica labile che potrebbe cambiare da una giornata all'altra.