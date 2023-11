Zaccagni non rinnova con la Lazio: Giuntoli prova l’inserimento

Arrivano conferme sulla volontà della dirigenza bianconera di inserirsi nel caso spinoso che riguarda Mattia Zaccagni. Il biancoceleste è in scadenza nel 2025 e il rinnovo di contratto si preannuncia sempre più accidentato. Già nelle scorse settimane Claudio Lotito non sembrava molto ben disposto a intavolare una discussione , in linea con la sua strategia di non voler affrontare troppo presto il tema rinnovo. Poi nei giorni scorsi è arrivata anche la presa di posizione dell’agente Mario Giuffredi che ha presentato un ricorso al Collegio di Garanzia del Coni contro la Lazio. Il motivo sarebbero le commissioni relative a Hysaj, ingaggiato nel 2021 dal Napoli a parametro zero.

Giuntoli ci prova

Nonostante questo, il rinnovo di Zaccagni rimane in fase di stallo, come confermato dallo stesso agente: "Pensiamo solo a fare bene. Oggi l’obiettivo è fare un gol in più della scorsa stagione. Non pensiamo al mercato". In queste pieghe cerca appunto di inserirsi la Juventus anche perché Zaccagni non è certo un nome nuovo per Cristiano Giuntoli