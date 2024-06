Juve, il riassunto del giorno: parlano Del Piero e Lippi

Dalle parole di Lippi sulla vittoria della Champions alle dichiarazioni di Del Piero sulla carriera: tutte le notizie sulla Juve.

Per la Juve sono giorni di mercato, in attesa di nuovi sviluppi. Alex Del Piero ha parlato della sua carriera in bianconero: “Non ho nessun tipo di rimpianto nella mia carriera. Non mi pento delle scelte che ho fatto, compresa la retrocessione in Serie B con la Juventus. È stata una scelta difficile certo, ma sono comunque felice di averla fatta perché la ritenevo giusta. Non cercavo più soldi o altre cose, mi hanno dato già un bel po’ di soldi a Torino dove sono diventato capitano e rimasto per 19 anni. Con quella maglia ho attraverso tutto, dal paradiso all’inferno e sono felice di questo”. Anche Lippi ha detto la sua: “Se è stata più bella la vittoria a Roma del ’96 o Berlino 2006? È stata più bella la prima, perché l’altra è avvenuta 10 anni dopo, 10 anni di grandi successi, in cui abbiamo vinto 5 scudetti, 4 finali di Champions League e tutto quello che c’era da vincere lo avevamo vinto, perciò c’era la consapevolezza di aver raggiunto livelli di squadra molto importanti”.