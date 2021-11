Youth League, la Juventus Under 19 vince di nuovo contro lo Zenit

Vittoria per la Juventus Under 19 contro lo Zenit in Youth League. Che i tre punti dei giovani bianconeri siano di buon auspicio?

redazionejuvenews

Vittoria netta per la Juventus Under 19 in Youth League, che si è imposta per 4 a 2 sullo Zenit San Pietroburgo. Match rocambolesco quello tra le due giovani formazioni, ricco di gol e azioni spettacolari, che non ha sicuramente annoiato. Partita mai in discussione per i giovani bianconeri, che sono andati subito in vantaggio dopo appena 16 minuti grazie ad un gol su calcio di rigore di Iling-Junior. Al 31' minuto è arrivato poi il raddoppio della Juventus, firmato da Mulazzi. Ancora protagonista Iling, autore dell'assist. Nel finire del primo tempo è infine arrivato il gol della sicurezza, con Chibozo.

Nel secondo tempo i bianconeri, forti del 3 a 0 del primo tempo, abbassano leggermente i ritmi e si scoprono alle offensive avversarie. Non a caso al 60' arriva il gol dello Zenit, segnato da Belokhonov. A questo punto la Juventus ha ripreso il pallino del gioco, trovando all'85 il gol del 4 a 1 con Stijdonck, che chiude il match. Pochi minuti più tardi arriva il secondo gol per la squadra russa, che non serve però al fine del risultato. Juventus che si porta a casa i tre punti, rimanendo quindi prima nel girone a quota 10 punti e guadagnando la qualificazione automatica al prossimo turno di Youth League.

Vittoria che si spera sia di buon auspicio per la Juventus di Massimiliano Allegri, che questa sera sarà impegnata in Champions League, sempre contro lo Zenit. I bianconeri, primi nel girone, vorranno vincere ancora per poter consolidare la loro posizione in classifica e strappare un pass per la fase ad eliminazione diretta. Un buon percorso nella massima competizione europea, infatti, potrebbe riscattare in parte la stagione, che fino a questo momento è stata disastrosa. I bianconeri si trovano infatti a ben 16 punti di distanza dalla testa del campionato, con pochissime se non nulle possibilità di rimonta. Riuscirà la Juventus a battere lo Zenit? Lo scopriremo tra poche ore.