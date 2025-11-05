YOUTH LEAGUE | Juve-Sporting, Padoin: "Volevamo vincerla. Ora..."

Le parole di mister Padoin rilasciate ieri al termine della partita disputata contro lo Sporting Lisbona in Youth League

Anche la gara di Youth League tra Juventus e Sporting Lisbona è terminata con un pareggio: i bianconeri di Padoin, infatti, terminano la partita contro la squadra portoghese sul punteggio finale di 2-2, risultato che ora complica il loro percorso nella competizione europea. Di seguito il pensiero di mister Padoin sulla gara di ieri:

“È dura dare una spiegazione a questo risultato. Volevamo vincerla e non prendere gol. Radu è stato strepitoso, ma c’erano pochi ingredienti che ci facessero pensare a un uno-due come quello che è arrivato. Abbiamo giocato 60 minuti ottimi, con grande pressione sulla palla, grande tecnica, grandi giocate in velocità e difesa alta. Nella ripresa la partita ci ha obbligato ad abbassarci, ma è un peccato perché abbiamo tenuto fino ai minuti finali. Volevamo i tre punti anche in vista delle ultime due partite di questa league phase.

Ora si complica il nostro cammino nella competizione, ma non posso rimproverare nulla ai ragazzi, che sono stati straordinari. È arrivato soltanto un punto, abbiamo però affrontato quattro delle squadre più forti in campo giovanile europeo. Presenza di Spalletti, Modesto e Comolli a Vinovo? Ci ha fatto molto piacere. Il mister è una persona che si dedica completamente all’ambiente nel quale lavora e oggi ne ha dato dimostrazione. Lo ringraziamo per la sua presenza. Penso che i ragazzi abbiano risposto molto bene sul campo, nonostante non sia arrivata la vittoria”.