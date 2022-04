Youth League, domani la semifinale: il focus sul Benfica

Domani la Primavera bianconera affronterà la squadra portoghese nella storica semifinale della Champions giovanile. Conosciamo gli avversari.

redazionejuvenews

Si avvicina il grande giorno. Domani la Primavera bianconera si giocherà la semifinale di Youth League. Ecco il focus sull'avversario, pubblicato su sito ufficiale della Juventus: "Venerdì 22 aprile 2022. Un’altra data che per la Juventus Under 19 entrerà di diritto nei libri di storia bianconera. Sì, perché a Nyon la squadra di Mister Bonatti giocherà contro il Benfica la semifinale di Youth League, dopo aver già raggiunto traguardi eccezionali superando da prima in classifica la fase a gironi, stabilendo anche il record personale di punti nella competizione, vincendo in Olanda ai rigori contro l’AZ Alkmaar negli ottavi di finale e avendo la meglio sul Liverpool a Vinovo, nei quarti di finale, con un netto 2-0. Adesso è arrivato il momento di una nuova tappa, alle porte c’è una sfida affascinante e i bianconeri hanno il desiderio di viverla da protagonisti. Siamo pronti per un nuovo appuntamento con la storia. Domani, al Colovray Sports Centre di Nyon, Juve e Benfica si affronteranno per la prima volta nella loro storia. Scopriamo insieme i nostri prossimi avversari!

IL BENFICA

I portoghesi vantano un curriculum importante in Youth League. Questa è l’ottava edizione della competizione europea per club giovanili e nelle precedenti sette il Benfica ha raggiunto la finale in tre occasioni nelle quali sono arrivate tre sconfitte. I lusitani hanno raggiunto l’atto finale del torneo nella primissima edizione (uscendo sconfitti 3-0 contro il Barcellona), quella della stagione 2013/2014, e nell’ultima (perdendo 3-2 contro il Real Madrid), quella della stagione 2019/2020. Il Benfica ha eguagliato il record di sei partecipazioni ai quarti di finale del Real Madrid e ha raggiunto il Chelsea qualificandosi alla quarta semifinale della sua storia. Per arrivare in semifinale il Benfica ha superato da primo in classifica la fase a gironi, totalizzando 15 punti frutto di cinque vittorie e una sconfitta. L’unico passo falso è arrivato nella gara di apertura (sconfitta 4-0, in trasferta, contro la Dinamo Kiev). Agli ottavi di finale, la squadra di Luís Castro supera 3-2 i danesi del Midtjylland in trasferta, passando in vantaggio 1-0, ma trovandosi sotto 1-2 dopo meno di un quarto d’ora. Più agevole, invece, il derby lusitano nei quarti di finale contro lo Sporting Lisbona (sempre fuori casa), chiuso con un successo per 4-0 firmato dalle doppiette di Pedro Santos e Diego Moreira. Il Benfica ha vinto, in totale, 41 partite in Youth League, soltanto quattro in meno del Real Madrid che conduce questa classifica. I portoghesi sono secondi, sempre dietro gli spagnoli, nel numero di match disputati: 68, contro i 69 del Real Madrid.

LA SEDE DELLA SFIDA

La fase finale della Youth League 2021/2022 torna al formato classico con quattro squadre a giocarsi il titolo e si disputerà al Colovray Sports Centre di Nyon. La sede di questa Final Four si trova a Nyon, di fronte alla sede della UEFA e sulle rive del lago di Ginevra. Aperto nel 1991, l'impianto ospita le partite dello Stade Nyonnais, formazione che milita in Promotion League (la terza serie svizzera), La struttura ha ospitato la finale del Campionato Europeo Under 19 del 2004 e la finale del Campionato Europeo Under 19 femminile del 2009, mentre dal 2008 al 2013 ha ospitato la fase finale a quattro squadre dell'Europeo Under 17 femminile. Nel 2014 lo stadio è stato scelto come sede della prima fase finale di Youth League, ossia un torneo a eliminazione diretta a quattro squadre. Si tratta di uno status che mantiene ancora oggi. A causa della pandemia da Covid-19, nel 2020 dieci squadre hanno partecipato alla competizione posticipata ad agosto, con le ultime due gare degli ottavi di finale e quelle dai quarti di finale in avanti".