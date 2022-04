Sassuolo-Juventus, le designazioni: arbitra Maresca, Aureliano al Var

L'AIA ha comunicato attraverso il suo sito ufficiale le designazioni arbitrali per la prossima giornata di campionato. Il quadro completo.

Ieri sera grande serata di Coppa Italia, dove la Juventus ha battuto 2-0 la Fiorentina e si è qualificata per la finale di Roma, dove affronterà l'Inter nel quarto Derby d'Italia di questa stagione. Ma in attesa dell'11 maggio, i bianconeri dovranno pensare al campionato e confermare la posizione Champions dall'assalto di Roma, Lazioe la stessa Fiorentina. La squadra di Allegri ha un vantaggio di 5 punti sui giallorossi e 7 su biancocelesti e viola, ma questi ultimi dovranno recuperare la partita contro l'Udinese e quindi potrebbero portarsi -4. Dopo il pareggio interno contro il Bologna, bisogna tornare ai tre punti per non correre rischi.