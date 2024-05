Yildiz: “Sogno di indossare la numero 10 con la Juventus”

Intervistato dai microfoni di DAZN nel post match della sfida contro il Bologna, ha parlato l'attaccante della Juventus, autore di un gol, Kenan Yildiz. Ecco le sue parole: "Non è importante quale è stato il gol più bello, sono due gol bellissimi, però voglio dire che questo gol è per la squadra, perché non abbiamo mollato, era importante non perdere questa partita. E' stata una stagione molto lunga, ma sono felice, sono soddisfatto di quello che ho dato. La Juventus ovviamente mi ha dato tanto, io ringrazierò sempre la Juventus. Posso solo dire che darò sempre il massimo per questa maglia, giorno dopo giorno, non mi risparmierò mai. Il mio sogno è indossare la maglia numero 10 della Juve, ma credo che non sia questo il momento. Però in futuro si vedrà. Ci tengo a fare una dedica, a ringraziare la mia famiglia, grazie per tutto quello che fate per me".