Yildiz, parla il migliore amico: “Kenan è innamorato della Juventus”

Il numero 10 della Juventus è chiamato alla consacrazione durante la prossima stagione che prenderà il via tra pochi giorni

La Juventus continua ad allenarsi in Germania al quartier generale dell’Adidas dove, per il secondo anno consecutivo, i bianconeri stanno preparando la prossima stagione. Occhi puntati sulla squadra e su Igor Tudor, che puntano a tornare protagonisti fin da subito: per farlo si affideranno, anche, al talento di Kenan Yildiz, numero 10 che cerca la consacrazione definitiva.

Le parole del migliore amico

Proprio riguardo il numero 10, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport il migliore amico ai tempi di Ratisbona, città dove è nato il turco.

“Giocavamo a Mauerbolzen. Uno calciava la palla contro al muro e l’altro doveva restituirla con un solo colpo. Senza sosta. Non avevamo molto spazio ma lo sfruttavamo tutto rendendolo un piccolo campo da calcio. Molte delle giocate di oggi di Kenan sono nate da qui. Inoltre esultava già all’epoca come Del Piero, proprio come oggi. Kenan è innamorato della Juventus, ha un grande feeling con squadra, staff, ambiente e tifosi, è tutto perfetto per lui”.