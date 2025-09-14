Yildiz sempre più leader tecnico della Juventus, e sul rinnovo...

Il giovane calciatore sta divenendo sempre più leader tecnico della formazione juventina: le ultime sul suo rinnovo

Una prestazione da vero e proprio numero 10: questa, in sintesi, la prova offerta da Kenan Yildiz con la Juventus nel tardo pomeriggio di ieri nel derby d’Italia contro l’Inter. Il giovane turco, infatti, contro i nerazzurri ha messo in mostra con grande evidenza tutte le proprie qualità e i colpi che caratterizzano il suo arsenale: dal dribbling alla leadership, dalla tecnica fino ad arrivare anche ad un senso del gol che si sta facendo sempre più forte.

Molto della stagione che farà la Juventus dipenderà quindi dal giovane turco con la maglia numero 10, visto il peso che ricopre dal punto di vista tecnico all’interno della rosa bianconera. Un giocatore che in questi anni si è dimostrato in grado di unire e combinare un talento innato e la forte dedizione: elementi che danno vita ad un binomio che esalta le sue prestazioni. In particolare, grazie a quella cultura del lavoro che lo contraddistingue, sono emersi nel corso degli ultimi dodici mesi importanti segnali di crescita. L’anno scorso, infatti, intorno a questo periodo, si collocava sulla linea di bordocampo e non riusciva ad incidere.

Ora, invece è diventato quel leader tecnico che funge da elemento centrale nella Juventus, negli schemi di Igor Tudor e nel progetto del club bianconero. A testimoniare ulteriormente la sua importanza arrivano i continui passi in avanti per quanto riguarda il tema rinnovo fino al 2030 e aumento dell’ingaggio: un premio che chiunque potrebbe ritenere come meritato.