Yildiz, manca il gol! Il turco non segna da più di un mese e mezzo

Il talentuosissimo ragazzo turco sta trovando difficoltà a finalizzare sotto porta. Yildiz non ha ancora segnato nel 2026.

La Juventus vuole continuare a dare continuità al suo attacco. Ultimamente, però, è il suo numero 10 ad essere in difficoltà. Kenan Yildiz, infatti, non segna dal 27 Dicembre, partita in cui è andato a segno contro il Pisa. Da quando è iniziato il 2026, il talento turco non ha ancora trovato la via del gol. Dalla sua ultima rete sono passati 626 minuti, divisi in otto presenza. Un dato che fa notizia, viste le abilità balistiche del giocatore. Nonostante il suo rendimento sia calato in termini di gol, Yildiz ha comunque dato il suo contributo in chiave offensiva. Dal quel 27 dicembre, il classe 2005 ha servito due assist, uno contro il Pafos in Champions League e uno contro il Bologna in Serie A. Inoltre è stato nominato calciatore del mese di dicembre. Il gioiellino della Juventus non ha ancora potuto festeggiare con un gol il suo rinnovo di contratto. I tifosi aspettano di tornare a gridare il suo nome all’Allianz Stadium di Torino, visti anche i prossimi incontri della Vecchia Signora. Il calendario prevede infatti tre delle prossime quattro partite in casa. Spalletti, i compagni e i tifosi lo aspettano, e lo stesso Yildiz spera di potersi sbloccare nei prossimi incontri, sempre più decisivi per la classifica e per un posto in Champions League.