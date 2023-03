Yildiz convocato con la formazione Next Gen contro la Pro Vercelli

Il calciatore della Primavera della Juventus è stato convocato dalla formazione Next Gen per la partita contro la Pro Vercelli

La JuventusNextGen scenderà oggi in campo contro la ProVercelli, nel sesto derby piemontese: alle ore 18:00 i bianconeri cercheranno di riscattare la sfortunata uscita di domenica col Novara, e per farlo Mister Brambilla ha deciso di attingere alla Primavera. L'attaccante Kenan Yildiz è stato infatti convocato per la partita di oggi, di cui spera di essere protagonista.