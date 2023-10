Yildiz conteso dagli sponsor: guerra tra Adidas e Nike

La Juventus scenderà in campo domani sera contro il Milan a San Siro nella partita valevole per la nona giornata del campionato italiano di Serie A. I bianconeri arrivano alla partita con alcune defezioni, soprattutto a centrocampo; viste le squalifiche di Fagioli e Pogba, e per questo Allegri ha promesso dalla Next Gen il centrocampista Nonge.