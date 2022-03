Cuccureddu: “La Juventus è in crescita. De Ligt è straordinario”

Antonello Cuccureddu, in un'intervista, ha parlato dello Scudetto, di De Ligt e dell'acquisto di Vlahovic a gennaio.

Antonello Cuccureddu, ex difensore dellaJuventus dal 1969 al 1981, ha rilasciato delle dichiarazioni a Ilbianconero.com, trattando diversi temi. Ecco le sue parole sulla lotta Scudetto: "I punti che la separano sono molti ma deve crederci perché l’ho vista in crescita. La Juve non deve sedersi e adattarsi ma deve giocare e vincere, nonostante la battuta che ha fatto Allegri che, neanche nella sua testa ha la convinzione che il campionato sia finito. La Juve non deve mai mollare, lo sanno che è difficile perché ci sono 3 squadre davanti e loro non devono mai sbagliare. Ti puoi avvicinare, può succedere di tutto ma l’Inter la vedo più attrezzata. Speriamo di recuperare subito gli infortunati che sono importanti, giocatori validi che sono mancati alla Vecchia Signora. Anche lo stesso Dybala, bisogna che lo sistemino. Non posso immaginare che Dybala venga indirizzato altrove, bisogna tenerlo. La Juve non se ne può privare, le tasche sono loro ma si mettessero d’accordo perché in giro non ci sono giocatori come l’argentino."