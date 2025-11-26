NEXT GEN| Rimini escluso dalla Serie C? Cosa succede alla Juve

La sorte del Rimini in Serie C sembra ormai segnata. La crisi finanziaria del club ha raggiunto un punto di non ritorno. La società ha infatti presentato le carte in Tribunale per la liquidazione volontaria, un atto che porrà fine all’esistenza del club e, di conseguenza, alla sua esclusione dal campionato, che potrebbe concretizzarsi già nel prossimo turno.

La decisione di optare è arrivata dopo il mancato tentativo di cessione del club. In mattinata, infatti, era giunto il comunicato ufficiale a firma di Nicola Di Matteo e Daniele Ferro, nel quale si ufficializzava il passo indietro e la recessione del preliminare d’acquisto sottoscritto lo scorso 6 novembre con la Building Company.

I compratori hanno dovuto rinunciare all’acquisizione per due fattori determinanti: il primo è il blocco delle quote sequestrate dal Tribunale di Milano per un debito di circa 200 mila euro da parte della vecchia proprietà nei confronti dell’ex presidente Alfredo Rota.

Il secondo fattore è il rischio di un nuovo deferimento, con ulteriori punti di penalizzazione da aggiungersi ai 16 già collezionati, rendendo la corsa verso la salvezza matematicamente impossibile. L’esclusione del Rimini avrà pesanti ripercussioni sull’intera classifica, modificando i parametri e i risultati fin qui ottenuti.

Oltre al fatto che verrebbero annullati i punti conquistati contro i romagnoli da tutte le squadre, il campionato si troverebbe con un numero dispari di squadre (19). Dunque, una formazione, ad ogni giornata, si vedrebbe costretta a osservare un turno di riposo forzato a causa della mancanza della ventesima formazione.