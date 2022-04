Juve Women, il record casalingo e le curiosità post Sampdoria

La squadra femminile bianconera ha battuto le doriane per 3-1 e ha consolidato il primo posto, confermando il grande rendimento casalingo.

redazionejuvenews

Dopo la sconfitta per 3-1 di giovedì scorso contro il Lione, che ha comportato l'eliminazione dalla Women's Champions League, la squadra femminile bianconera ha rialzato la testa. Le ragazze guidate da mister Joe Montemurro ieri hanno battuto per 3-1 la Sampdoria, nella diciannovesima giornata della Serie A femminile. Per le bianconere sono andate a segno Cristiana Girelli, Barbara Bonansea e Arianna Caruso su calcio di rigore. Nel finale il gol della bandiera della squadra ospite con Caterina Bargi. Una vittoria importante per la Juventus Women, che ha risposto alla Roma, che poco prima aveva stracciato il Verona per 7-1. La squadra bianconera quindi rimane prima in classifica, con 5 punti sulle giallorosse. Andiamo a vedere le curiosità del giorno dopo sul match, pubblicate sul sito ufficiale della Juventus.

"JUVENTUS WOMEN - SAMPDORIA | TALKING POINTS

La Juventus è diventata la prima squadra capace di andare a segno in tutte le prime 50 partite casalinghe giocate in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dalla stagione 1995/1996). Cristiana Girelli, dopo la rete segnata contro la Sampdoria, è diventata la quinta giocatrice a segno in Serie A in ciascun anno solare dall’inizio dello scorso decennio (dopo Tatiana Bonetti, Stefania Tarenzi, Daniela Sabatino e Barbara Bonansea). Tutti i sei centri di Cristiana Girelli in questo campionato sono arrivati di testa, almeno due più di qualsiasi altra giocatrice nel torneo in corso.

Barbara Bonanseaha trovato il gol in Serie A sugli sviluppi di palla inattiva per la prima volta dal 24 gennaio 2021, anche in quel casa da corner. Arianna Caruso ha realizzato il suo quinto gol in casa in questa Serie A: nel torneo in corso, solamente Daniela Sabatino ne conta di più in partite interne (otto). Quello di Caruso è stato solamente il secondo gol su rigore realizzato dalla Juventus in questa Serie A, dopo quello di Boattin contro il Milan lo scorso 12 dicembre".