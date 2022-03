Juve Women, statistiche e dati sulla gara con il Lione

Stasera la squadra di mister Joe Montemurro si giocherà la qualificazione alla semifinale di Women's Champions League, dopo il 2-1 di Torino.

Le Juventus Women hanno perso solo una delle 11 partite di UEFA Women's Champions League in questa stagione, vincendone otto e pareggiandone due, e sono imbattute nelle quattro trasferte della competizione di quest'anno. Non sono soltanto imbattute in trasferta, le bianconere non hanno subito neanche un gol nelle quattro trasferte europee di questa stagione. D'altra parte, il Lione ha segnato in tutte le ultime 33 partite di UEFA Women's Champions League, eccezion fatta per una gara. Escludendo le partite di qualificazione, quella bianconera è diventata la prima squadra italiana ad arrivare a cinque partite di imbattibilità in UWCL, dopo tre vittorie e due pareggi.