Women, le statistiche di Empoli-Juventus

Le statistiche in vista del match di oggi

redazionejuvenews

Il sito web ufficiale della Juventusha pubblicato tutte le statistiche in Empoli-Juve, vista del match che andrà in scena oggi: "La Juventus ha vinto tutte le sette sfide di Serie A contro l'Empoli, con un punteggio complessivo di 20-6 - nelle due più recenti le bianconere hanno tenuto la porta inviolata, dopo aver subito almeno un gol in quattro dei primi cinque confronti.

In totale la Juventus ha giocato 22 partite nel massimo campionato contro squadre toscane, restando imbattuta in 21 di queste (19V, 2N) - l'unica sconfitta risale all'aprile 2018, 1-2 esterno contro la Fiorentina.

La Juventus ha vinto tutte le ultime quattro trasferte di Serie A senza subire gol (9-0 in totale) - mai dal suo esordio nella competizione (nel 2017) la formazione bianconera ha vinto cinque gare esterne di fila tenendo sempre la porta inviolata. La Juventus ha segnato più di qualsiasi altra squadra nella mezzora finale di partita in questa Serie A: sono 17 le reti messe a segno dalle bianconere in questo parziale, solamente una in meno di quelle realizzate in totale nel torneo dall'Empoli (18). La Juventus è, con il Napoli, una delle due formazioni che non hanno ancora perso nessun punto da situazione di vantaggio in questa Serie A - dall'altra parte solo la Lazio (12) ne ha persi più dell'Empoli (10) una volta sopra nel punteggio.

Cecilia Prugna ha già segnato due reti in Serie A contro la Juventus, entrambe però arrivate in casa delle bianconere - la classe '97 dell'Empoli non trova il gol in campionato dallo scorso ottobre (rigore contro la Lazio), portando a sei le sue gare di fila a secco nella competizione. Cristiana Girelli ha segnato 10 reti contro l'Empoli in Serie A: dall'esordio delle toscane nella competizione nel 2017/18, quella azzurra è una delle due formazioni contro cui l'attaccante della Juventus è andata in doppia cifra di gol nel massimo campionato (al pari della Pink Bari). Barbara Bonansea ha segnato tre gol contro l'Empoli in Serie A, anche se tutti sono arrivati in partite casalinghe - la classe '91 bianconera non ha ancora servito assist in questo campionato, mentre dopo 14 partite della sua squadra nella scorsa stagione era già a quota sei passaggi vincenti". (juventus.com).