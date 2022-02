Szczesny: “Il campionato? D’istinto l’occhiata in alto va sempre…”

Il portiere della Juve ha parlato

redazionejuvenews

Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha parlato al termine del match di ieri contro l'Empoli ai microfoni di Juventus Tv. Le sue parole: "Io penso che i social media non debbano essere utilizzati solo per parlare di una partita, ma anche di situazioni come quella che sta accadendo in Ucraina. Io non giocherò il Playoff contro la Russia, e anche i miei compagni non lo faranno, sono felice della posizione presa dalla Federazione del mio Paese. Ovviamente so che non tutti i russi sono d'accordo con questa guerra, ma quanto sta accadendo è molto brutto e preoccupante.

Partita? Questa sera abbiamo fatto fatica a trovare la profondità anche a causa del vento, e va detto che l'Empoli la ha preparata benissimo; la presenza di Vlahovic ci dà entusiasmo, davanti alla porta non sbaglia mai, sarà un giocatore importantissimo per il nostro futuro. Il campionato? D'istinto l'occhiata in alto va sempre. Abbiamo di fronte a noi obiettivi molto importanti, le squadre davanti stanno frenando, vediamo partita dopo partita come va. Cosa ci dice Allegri? di vincere le prossime 11 poi vedremo se sarà sufficiente". Szczesny che nella giornata di ieri sui social ha condannato la guerra in Ucraina: "Mia moglie è nata in Ucraina, nelle vene di mio figlio scorre sangue ucraino, parte della nostra famiglia è ancora in Ucraina, molti dei miei amici sono ucraini e sono tutte persone fantastiche.

Vedere la sofferenza sui loro volti e la paura per il loro paese mi fa capire che non posso stare fermo e fingere che non sia successo niente. Nel momento in cui Putin ha deciso di invadere l'Ucraina ha dichiarato guerra non solo all'Ucraina ma anche a tutti i valori che l'Europa rappresenta. Libertà, Indipendenza ma soprattutto Pace. Il 26 marzo avremmo dovuto giocare contro la Russia in una partita di spareggio per la Coppa del Mondo 2022 in Qatar. E anche se il mio cuore si spezza mentre scrivo, la mia coscienza non mi permette di giocare".