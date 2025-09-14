WOMEN | Juventus, Canzi: “Napoli? Illogico giocare la 3ª giornata senza contemporaneità”

Queste le dichiarazioni rilasciate dall'allenatore della Juventus Women Massimiliano Canzi sul match contro il Napoli

Un poker che risulta fondamentale per sfruttare a proprio vantaggio la qualificazione alla final four della Serie A Women’s Cup: la Juventus Women di Massimiliano Canzi, infatti, ha battuto il Napoli per 4-0 nell’ultima partita del girono e, adesso, il suo futuro dipende dalla sfida tra Fiorentina e Genoa, scese da poco in campo (precisamente alle ore 12.30).

Qualora le viola non dovessero battere l’ex De La Fuente con almeno 5 gol di scarto, le bianconere potranno staccare il pass in qualità di miglior seconda. Il tecnico Canzi, in particolare, si è mostrato contrario di fronte alla decisione di far giocare queste due partite senza la contemporaneità: “Mi è sembrato illogico giocare la terza giornata senza contemporaneità: sapere esattamente cosa serve per passare potrebbe essere un vantaggio, o poi magari ti carica di responsabilità“. Intanto il tecnico, con Wälti in tribuna, assapora l’exploit dell’altro nuovo acquisto Pinto, che grazie alla sua doppietta ha completato il 4-0 delle bianconere contro il Napoli. Infine, la partita tra Roma e Sassuolo decreterà l’ultima squadra che si qualificherà.