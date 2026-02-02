WOMEN| Juve, Rebecca Viljamaa nuovo innesto per l’U-19

“Il centrocampo delle Primavera femminile della Juventus si arricchisce di un nuovo profilo internazionale: Rebecca Viljamaa è ufficialmente una nuova giocatrice bianconera e si lega al Club fino al 30 giugno 2028 .

Nata a Johannesburg, nel 2008, ma di nazionalità finlandese, Rebecca è una centrocampista mancina di grande prospettiva e personalità. Approda a Torino dall’HJK Helsinki, dove ha già militato in Prima Squadra, con la quale nella passata stagione ha vinto il campionato.