WOMEN| Juve, Rebecca Viljamaa nuovo innesto per l’U-19

Attraverso un comunicato ufficiale, la Juve informa circa l’acquisto di Rebecca Viljamaa, nuova calciatrice bianconera dell’Under 19 della selezione Women. Di seguito le parole del club.
“Il centrocampo delle Primavera femminile della Juventus si arricchisce di un nuovo profilo internazionale: Rebecca Viljamaa è ufficialmente una nuova giocatrice bianconera e si lega al Club fino al 30 giugno 2028.
Nata a Johannesburg, nel 2008, ma di nazionalità finlandese, Rebecca è una centrocampista mancina di grande prospettiva e personalità. Approda a Torino dall’HJK Helsinki, dove ha già militato in Prima Squadra, con la quale nella passata stagione ha vinto il campionato.
Per quanto riguarda la Nazionale finlandese, Viljamaa ha già indossato più volte le maglie dell’Under 17 prima e dell’Under 19 poi.
Adesso è pronta a cominciare l’avventura alla Juventus: benvenuta in bianconero, Rebecca!”